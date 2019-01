Muore rom di 17 anni nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Un diciassettenne rom - secondo quanto riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli - è morto, probabilmente in seguito ad una caduta, a Giugliano in provincia di Napoli.

Il giovane è stato lasciato da un'auto davanti al pronto soccorso del locale ospedale. La vettura si è poi allontanata.

Inutili i tentativi dei medici si salvarlo: trauma da caduta le cause del decesso.

I Carabinieri non escludono nessuna ipotesi, ma stanno in particolare verificando se il giovane sia caduto dall'alto durante un tentativo di furto.(ANSA).