Esplode bomba carta, paura a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si allontanava a forte velocità e successivamente il boato provocato dall'esplosione. Sul posto anche il 118, ma per fortuna non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche, dando il via libera all'agibilità dello stabile. L'esplosione ha comunque divelto il portone in ferro, fatto saltare in aria l'intonaco dalle mura e spaccato il marmo del pavimento. La Polizia sta indagando su quanto accaduto e sta verificando se nello stabile di quattro piani vi fossero eventuali obiettivi degli autori del raid.(ANSA).