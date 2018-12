Tifoso ucciso: Gip,sottocultura da banda

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Lo scontro organizzato prima di Inter-Napoli, in cui sono rimasti feriti almeno quattro tifosi partenopei e che è costato la vita all'ultrà Daniele Belardinelli, travolto da un'auto, sono "espressione tra le più brutali di una "sottocultura sportiva di banda", che richiama piuttosto, per la tecnica usata, uno scontro tra opposte fazioni politiche". Così scrive il Gip, Guido Salvini, nel provvedimento con il quale convalida l'arresto dei tre interisti già in carcere a San Vittore.