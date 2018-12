Tifoso ucciso, Gip "nessuno ha visto"

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Purtroppo" nessuno degli indagati per gli scontri prima di Inter-Napoli "sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che, sorpassando a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana, ha investito il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara": lo scrive il Gip Guido Salvini nel provvedimento, visionato dall'ANSA, con cui ordina il carcere per i tre interisti arrestati.