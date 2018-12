Ischia, chiesta proroga stato emergenza

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 30 DIC - Sono circa 2000 le adesioni alla raccolta di firme promossa dai cittadini dell'isola d'Ischia (Napoli) per richiedere la proroga dello 'Stato di Emergenza Terremoto', dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2017, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni isolani. Fase di emergenza che è durata un anno e successivamente prorogata di altri 6 mesi, con ultima scadenza il prossimo 24 febbraio.

I terremotati di Ischia chiedono che "vengano completati gli interventi di messa in sicurezza e di riduzione del rischio residuo" previsti sul territorio, ed affidati allo stesso commissario per l'emergenza.

Secondo gli organizzatori "la cessazione dello 'Stato di Emergenza Terremoto' sarebbe un'ipotesi non del tutto confortante e volgendo lo sguardo al Centro Italia, senza un delegato all'emergenza, i tempi per Cas (contributo autonoma sistemazione, ndr) ed alloggiati sarebbero allungati".