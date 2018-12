Botti? 'no fregature, non giocarti mano'

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 30 DIC - "Non giocarti invano una mano, dai una mano alla vita": è lo slogan su un manifesto scelto dal comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano (Napoli) per la notte del 31 dicembre. "Questo Capodanno non farti fregare dai botti, usa la testa non rovinarti la festa" si legge ancora. "L'invito che rivolgiamo a tutti è quello di non acquistare né far esplodere botti che potrebbero provocare danni irreversibili agli organi", spiega il presidente del comitato locale Ciro Scognamiglio. "Già a novembre abbiamo dato vita ad una campagna di sensibilizzazione nelle scuole illustrando agli alunni tutte le conseguenze derivanti dall'impiego di botti.

Adesso con questo manifesto vogliamo rafforzare il concetto che sparare è dannoso per tutti". Nelle scorse ore, a cura dell'amministrazione comunale, in città sono stati affissi manifesti contro l'utilizzo dei botti ed è in vigore una apposita ordinanza del sindaco, Ciro Buonajuto, fino al 6 gennaio.

(ANSA).