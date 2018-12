Tifoso morto: in atti audio ultrà Napoli

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Un audio "senza censure" che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull'episodio. In esso, oltre a frasi e valutazioni su quanti feriti ci fossero e sulle modalità degli scontri, in cui sarebbero stati coinvolti 100 tifosi napoletani (più o meno tanti quanti erano gli interisti aggressori) si fa esplicito riferimento a un presunto gruppo della curva partenopea, 'La paranza del Barone'. Durante la spiegazione concitata dell'accaduto si fa anche riferimento a una breve "tregua" negli scontri, durante la quale i tifosi napoletani hanno permesso agli interisti di "riprendersi uno che sembrava morto" (probabilmente Belardinelli, ndR) e per questo dopo sono stati "applauditi" dai rivali nerazzurri.