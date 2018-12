S.Paolo, occhi elettronici per sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - "Non ci sono equazioni magiche" e "non sempre è possibile pianificare tutto" tanto più che "la degenerazione comportamentale è difficilmente prevedibile". Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, risponde così a chi gli chiede di commentare gli scontri verificatisi e Milano per il match Inter-Napoli. E per Napoli annuncia: "Il sistema di videosorveglianza digitale che grazie alle Universiadi avremo allo Stadio San Paolo ci consentirà di aver immagini chiare di ogni singolo spettatore. Avremo la capacità di documentare testa per testa i facinorosi e i gruppi ultrà". (ANSA).