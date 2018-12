Jonathan Pryce, commosso da ruolo Papa

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 29 DIC - "Non sono cattolico, ma interpretare papa Bergoglio mi ha lasciato qualche cosa dentro.

Rivedere la scena in cui lo impersono a Lampedusa mi ha commosso". Da Don Quixote a Francesco: chi è più 'leggenda' di Jonathan Pryce? Il settantunenne attore inglese si gode Capri, Hollywood con l'amico Terry Gilliam (che ne ha fatto il suo 'feticcio' sin dal cult 'Brazil') in attesa di ritirare il 30 dicembre il 'Legend award', massimo riconoscimento della manifestazione prodotta da Pascal Vicedomini. E per la prima volta parla diffusamente del suo ruolo in 'The Pope' di Fernando Meirelles, film Netflix attualmente in post produzione, con Anthony Hopkins nel ruolo di Ratzinger ed alcune scene girate alla Reggia di Caserta. "Da non religioso sono entrato come in un mondo alieno. Non è un biopic, ma spero che possa essere un'opera apprezzata da tutti perché il regista ha fatto davvero un grande lavoro. Anche se si basa sulle conversazioni immaginarie di due anziani uomini è un film pieno di energia".