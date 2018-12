S. Inzaghi, rischiamo nostri stadi vuoti

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Senz'altro sono cose che non devono capitare, il calcio è uno sport e si dovrebbe lavorare di più sulle radici di dove capitano queste cose spiacevoli". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, sui fatti avvenuti a San Siro in occasione di Inter-Napoli. "Bisogna dare serenità alle famiglie e ai bambini - ha aggiunto Inzaghi - perché con queste cose allontaniamo sempre di più la gente dagli stadi: così vedremo sempre stadi più vuoti e non è un bello spettacolo".