Napoli, ok al bilancio consolidato

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato 2017. Ciò consente, ricorda l'assessore al Bilancio, Enrico Panini, "di poter procedere ad assunzioni strategiche" in settori come la sicurezza con la contrattualizzazione di 94 agenti della polizia municipale; nel comparto scuola con l'assunzione di circa 50 unità di personale di area educativa tra istruttori socio-educatori e maestre e nel settore delle politiche sociali con l'impegno di 181 figure multidisciplinari che opereranno negli interventi di contrasto alla povertà attraverso la misura del REI (Reddito di Inclusione). "Questo documento è il risultato di un lavoro attento e puntuale con cui rendicontiamo in modo trasparente alla città lo stato di salute del sistema pubblico del Comune". Duro il giudizio delle opposizioni: secondo il consigliere M5s, Matteo Brambilla, "il bilancio consolidato non è veritiero perché mancano i bilanci di ben 4 partecipate".