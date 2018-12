Milano, riunione comitato sicurezza

(ANSA) - MILANO 28 DIC - "La prossima partita in casa dell'Inter con tutto il pubblico sarà a metà febbraio. A gennaio invece faremo un vertice sulla sicurezza che coinvolgerà le società Inter e Milan. L'obiettivo è isolare i violenti, non si può far pagare a tutti comportamenti criminali". Lo ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso prima della partita Inter-Napoli.