Eli Roth, così sono diventato buono

(ANSA) - CAPRI, 28 DIC - Un sequel del 'Mistero della casa del tempo, il suo primo film 'per famiglie' che ha sbancato ai botteghini di tutto il mondo, e un sogno, "Venire a vivere in Italia". Per Eli Roth si chiude a 'Capri, Hollywood', che lo incorona 'Master of Fantasy', un anno di successi e forse inizia una nuova vita artistica. "Sono diventato buono? Lo sono sempre stato - scherza il regista di Hostel e tanti altri horror cult, anche attore e produttore - sicuramente con questo genere di film più fantasy anche i miei parenti e i miei amici che hanno bambini potranno finalmente venire al cinema e conoscere il mio lavoro. Il successo del 'Mistero' ci ha fatto mettere subito in cantiere il sequel e ne siamo tutti felicissimi. Stiamo cercando ancora uno sceneggiatore, ma Cate Blanchett e Jack Black sono già confermati e abbiamo la loro disponibilità per il prossimo autunno, quando credo andremo sul set".