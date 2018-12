Tifoso morto, forse investito da suv

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - E' ancora da accertare la dinamica dell'investimento che ha causato la morte di un tifoso interista nella zona di via Novara a Milano prima dell'incontro con il Napoli. Lo ha spiegato il questore Marcello Cardona, il quale ha detto che si sta lavorando sulle immagini delle telecamere di sorveglianza in cui compare un suv scuro che potrebbe aver investito la vittima. Ad investirlo quindi non sarebbe stato uno dei van a bordo dei quali si trovavano i tifosi napoletani.