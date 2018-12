Raiola, il razzismo è ignoranza

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Il razzismo è per definizione ignoranza, è difficile dialogare con gli ignoranti ma dobbiamo lottare sempre contro di loro, uniti insieme. Ma dove è il governo? Sia quello vero che quello del calcio? Dove è il sindacato? Dove sono l'unita e la solidarietà tra tutti i calciatori e i club?". È quello che si domanda Mino Raiola in una dichiarazione sugli ululati razzisti rivolti a Koulibaly durante Inter-Napoli. "Questo è un problema di tutti i proprietari e tutti i calciatori. Se l'Italia non riesce a sconfiggere questo cancro non ha futuro" sottolinea l'agente di giocatori che si dice "triste e arrabbiato" per quanto successo a San Siro: "Il calcio è uno specchio della società. Ci vuole un obiettivo unico, ci vuole coraggio, ci vogliono idee sane, ci vogliono le palle".