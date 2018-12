Koulibaly: Mertens, non cambiare mai

(ANSA) NAPOLI, 27 DIC - "Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme!". Lo scrive su Twitter Dries Mertens, postando una foto in cui abbraccia Kalidou Koulbaly e ridono insieme. Il belga accompagna il post, in inglese, con un hashtag "no al razzismo". Sui social network diversi calciatori stanno portando la loro vicinanza al centrale azzurro per i buu razzisti ricevuti ieri sera a San Siro nel match contro l'Inter. Tra questi anche Amin Younes: "Un semplice sorriso - scrive - questo è tutto ciò che serve. Quelle persone mancano di tutta la classe che tu mostri giorno dopo giorno, come calciatore e come persona. Ti amiamo, Kouly!". Con Koulbaly anche Thais Marques, moglie di Allan, che su Instagram scrive: "Quello che è successo al San Siro questa sera è un vero schifo!. Il calcio è di chi lo ama. Non al razzismo. Siamo tutti con te Kalidou Koulibaly".