Da Noa premio Capri ai Vigili del Fuoco

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 27 DIC - Con Noa e la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in concerto, Capri, Hollywood apre nel segno della solidarietà e dell'impegno.

E' stata l'artista israeliana simbolo di pace e dialogo tra i popoli, presidente dell'edizione 2018 (insieme al regista americano Lee Daniels), a consegnare il 'Capri Peace Award' alla compagine musicale che ha aperto in una atmosfera di festa la 23esima edizione della manifestazione esibendosi sulla scalinata della celebre piazzetta invasa dal sole. Alla cerimonia di apertura 'Welcome to Capri' hanno partecipato il sindaco di Capri Gianni di Martino, Tony Renis, Noa e il produttore della kermesse, che fa da ponte tra il cinema italiano e quello americano, Pascal Vicedomini.

Non solo glamour, quindi, nel cartellone del festival, che con 90 proiezioni, anteprime e incontri aperti al pubblico, porterà fino al 2 gennaio tante star internazionali sull'Isola azzurra, da Nick Nolte a Jonathan Pryce.