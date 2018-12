Stop all'Alta Velocità sulla Napoli-Roma

(ANSA) - NAPOLI, 26 DIC - Ritardi di oltre due ore e disagi per i viaggiatori a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni riscontrato nei pressi di Caserta che ha determinato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli a partire dalle 16. I ritardi hanno riguardato sia i treni in arrivo che quelli in partenza da Napoli.

Un servizio sostitutivo con autobus è stato attivato tra Napoli Centrale e la stazione di Napoli Afragola.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena potenzialità dell'infrastruttura e la ripresa della regolare circolazione prevista per le 22. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti per i ritardi oltre le tre ore.