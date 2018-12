Inter:Spalletti,fare la corsa sul Napoli

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Mancano ancora moltissime partite, c'è la possibilità di ribaltare qualsiasi posizione. Per quello che abbiamo fatto, per quello che è la reale classifica, dobbiamo guardare il Napoli, provare a prenderlo. sono stati fatti dei passi in avanti, siamo terzi in classifica, ci sono tante squadre forti in questo campionato". Così Luciano Spalletti introduce il big-match di Santo Stefano, contro il Napoli, a San Siro. Quella fra l'allenatore dell'Inter e Carlo Ancelotti sarà una sfida nella sfida. "Stimolante averlo di fronte, perché lui è veramente - se non il più bravo - uno dei più bravi a livello mondiale - ammette, a Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri -. A livello italiano di sicuro. Tutti dicevano che sarebbe stato l'allenatore ideale per la Nazionale, io questo lo condividevo, perché la sua esperienza ce l'hanno in pochi. Ha questo modo di fare sempre molto sereno, penso sia la sua forza. La trasferisce alla squadra, ha saputo mettere insieme la qualità di Sarri e un po' della sua esperienza".