Problemi per Metro e funicolare Chiaia

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Vigilia di Natale difficile per i trasporti pubblici a Napoli. Oggi dalle 7 alle 8 è stata interrotta la circolazione della Linea 1 della Metropolitana per la presenza di un uomo sui binari. L'Anm ha chiamato la polizia ma l'uomo non si è allontanato e l'operazione è durata a lungo.

La circolazione è poi ripresa dopo un controllo di sicurezza su tutta la linea. Da qualche ora è ferma anche la circolazione della funicolare di Chiaia a causa, si apprende da Anm, di un problema di trasmissione del segnale da uno dei treni. I tecnici della municipalizzata dei trasporti stanno riparando il guasto per poter riprendere il servizio. Intanto l'Anm ha annunciato i servizi a disposizione nei giorni di Natale e Capodanno, realizzati con un investimento di 255 mila euro. A differenza dello scorso anno, quando i servizi si interruppero nei giorni di festa, l'azienda pubblica del trasporto urbano potenzierà infatti il servizio nei giorni festivi del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e 1 gennaio.