Adl,preoccupa Mazzoleni per Inter-Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - "Mazzoleni per la sfida contro l'Inter? Mi preoccupa, con noi è stato cattivo e anche non sempre imparziale". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss commentando la designazione per il match a Milano del 26 dicembre. "Mi date - ha aggiunto il patron azzurro - una brutta notizia. Mi raccomando, la VAR è stata inserita per tutelare anche gli investimenti, non immaginavo potesse essere un ulteriore strumento in mano agli arbitri".