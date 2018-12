Natale: Sepe, cambiamento con il lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - Il Natale "è occasione di festa e di gioia" ma "è anche invito a rivedere il proprio stile di vita, a stare lontani dalla strada dell'errore e del peccato, a imboccare la via che porta alla santità nella luce del Vangelo.

Un invito al cambiamento, dunque, nel segno della speranza che apre a orizzonti nuovi. Un cambiamento che significhi guarigione per gli ammalati, libertà per i carcerati, occupazione per i disoccupati, inserimento nella vita professionale e lavorativa per i giovani, serenità per le famiglie, cura dei poveri, vicinanza alle persone sole, condivisione della sofferenza".

Così l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, in un messaggio di auguri pubblicato sul settimanale diocesano 'Nuova Stagione'. "Tutto questo - aggiunge - è solidarietà umana dalla quale nessuno può ritenersi dispensato. E' carità che deve impegnare ogni cristiano".

Il Natale, dice Sepe, "è un invito a entrare nel mistero della nascita di Gesù".