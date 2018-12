In 115 chili di botti, coppia arrestata

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 23 DIC - Avevano in casa 115 chilogrammi di botti di fine anno senza alcuna licenza: per questo motivo un 53enne e sua moglie, una 47enne, sono stati arrestati dai Carabinieri a Ercolano (Napoli). Nel corso di controlli, i militari della tenenza locale hanno trovato e sequestrato in casa della coppia diversi tipi di botti tra i quali batterie di razzi, rendini. I due coniugi sono attualmente agli arresti domiciliari.