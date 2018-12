Truffe ad anziani, denunciati due uomini

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - Accusati di aver messo a segno truffe agli anziani in Basilicata e in Puglia, due uomini - di 36 e 40 anni, entrambi di Napoli - sono stati denunciati in stato di libertà alla magistratura dalla Polizia, a Potenza.

I due uomini erano a bordo di un'auto, due giorni fa, quando vennero fermati sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni dalla Polizia, alla periferia del capoluogo lucano. Gli agenti della questura di Potenza stanno indagando anche su altre truffe ai danni di anziani in Puglia, Campania e Abruzzo, che potrebbero aveva come responsabili i due uomini denunciati.