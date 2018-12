Fico, Parlamento deve rimanere centrale

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - "Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, però non succede solo da oggi. Noi dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più perché i presidenti della Camera e del Senato non vogliono che il Parlamento lavori in questo modo".

Così il presidente della Camera, Roberto Fico a Napoli. "Il Parlamento è e deve rimanere centrale, però è chiaro che spesso c'è un problema da questo punto di vista" ha aggiunto.