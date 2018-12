De Laurentiis, Meret ci ha dato 2 punti

(ANSA) NAPOLI, 22 DIC - "Meret? Ci ha dato due punti. Para e non è uno che tira solo i palloni dall'altra parte del campo.

Abbiamo un solo punto in meno dell'anno scorso". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis entrando nella sala stampa del San Paolo al termine della vittoria contro la Spal, elogiando il portiere azzurro per la parata nel finale di gara che ha salvato il successo del Napoli.