Musei: Archeologico Napoli festeggia visitatore 600.000

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Il Museo Archeologico di Napoli festeggia il visitatore numero 600mila del 2018 e annuncia l'apertura straordinaria anche nei giorni di Natale (ore 9-14) e Capodanno (14-19,30). Un nuovo record per il MANN che precisamente un anno fa aveva raggiunto il mezzo milione di presenze. Bianca, 24 enne nutrizionista brasiliana di Londrina (Parana) ha voluto condividere festa e foto davanti al grande presepe nell'atrio del museo con il compagno Tiago, 30 anni: la coppia, in vacanza nel sud Italia per le festività, è stata accolta dal direttore Paolo Giulierini e dallo staff del Museo, in dono hanno ricevuto alcuni volumi e la tessera Open Mann.

''In questa giornata importante ache per l'apertura di due nuove mostre del progetto 'Il Mann e la Cina', su Napoli città della seta e sul teatro delle marionette, che affiancano la grande mostra sui Tesori del Sichuan - dichiara Giulierini - siamo felici di comunicare alla città e ai tanti turisti che il museo resterà aperto la mattina del 25 dicembre e il pomeriggio del 1 gennaio, un martedi solitamente giorno di chiusura. Ma era doveroso per noi iniziare il 2019 con le porte aperte ed accogliere chi vorrà farci visita, iniziando tutti insieme un anno in bellezza''. (ANSA).