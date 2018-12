Boxe: Tommasone sfida mondiale il 2/2

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Reduce dal match vinto, una ventina di giorni fa, contro il messicano Giovanny Martinez sul ring del Teatro Obi Hall di Firenze, per il pugile irpino Carmine Tommasone arriva la chance di combattere per un titolo mondiale.

Affronterà infatti il prossimo 2 febbraio sul quadrato del Ford Center di Frisco, in Texas, l'altro messicano Oscar Valdez (24 combattimenti tutti vinti, 19 prima del limite) per la corona Wbo dei piuma, secondo quanto è stato annunciato dai promoter della sfida. Tommasone, 34 anni, è stato il primo pugile professionista a rappresentare l'Italia in un'Olimpiade, quella di Rio 2016, dove è stato eliminato negli ottavi dal fortissimo cubano Lazaro Alvarez. Quanto a Valdez, ha partecipato per il Messico a due Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012) e da dilettante ha vinto un bronzo ai Mondiali di Milano 2009. Per lui quella contro Tommasone sarà la 5/a difesa della corona iridata. L'avellinese, detto 'Mr. Wolf', in carriera ha già conquistato il titolo italiano e quello Wba Intercontinentale.