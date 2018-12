Rissa per spartire elemosina, un arresto

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 19 DIC - L'incontro tra due extracomunitari per la divisione delle elemosine finisce in rissa: arrestato un nigeriano, all'ospedale un gambiano. È accaduto a Pompei (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato con le accuse di rapina, furto aggravato e lesioni un 23enne, originario della Nigeria e domiciliato a Napoli, già noto alle forze dell'ordine. All'interno di un bar l'uomo aveva programmato un incontro con un quarantatreenne del Gambia per la spartizione delle elemosine raccolte nella zona di piazza Bartolo Longo, incontro però - come ricostruito dagli inquirenti - è degenerato in una lite a calci, pugni e colpi di levafustelle.

I militari dell'Arma, intervenuti d'urgenza a seguito di una chiamata al 112, hanno bloccato e perquisito il ventitreenne: addosso aveva un cellulare che è risultato essere stato sottratto con violenza alla vittima nelle fasi iniziali della lite. Recuperato anche il levafustelle usato per colpire il gambiano.