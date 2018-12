(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Un mini vocabolario napoletano-italiano, elaborato da ragazzi di prima superiore spesso impacciati con la lingua scritta scolastica, sarà presentato a Napoli mercoledì prossimo, 19 dicembre (ore 17.30), nella 'Festa di Natale 2018' promossa nella Casa dei Padri Vincenziani da Portofranco, il Centro gratuito di aiuto allo studio attivo nella zona di Borgo Vergini, in collaborazione con la Fondazione Romano Guardini. "Si tratta - spiegano gli animatori della struttura di volontariato - di un piccolo esempio di come un desiderio accolto affettivamente da un adulto possa diventare una occasione di ricerca e curiosità intellettuale. Sappiamo bene quanto la scuola della demotivazione e della perdita del sapere come gusto ed interesse personale abbia bisogno di queste scintille di curiosità".

Portofranco è un'associazione di volontariato nata con lo scopo di aiutare i ragazzi delle scuole superiori nello svolgimento dei compiti quotidiani "per far riscoprire il gusto dello studio come avventura personale"