Natale: artigianto e vecchia tombola

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Artigianato, editoria, commercio, cultura, arte, promozione artistica: sono alcuni dei settori di cui si occupa la neonata società Viviani di Napoli che "punta sul passato per investire nel futuro" e vuole far rivivere l'antica prima tombola partenopea. Dopo l'apertura di un negozio-laboratorio di artigianato, in via San Gregorio Armeno, c'è stata la pubblicazione di un volume che raccoglie i testi di una trentina di scrittori. Il terzo passo sarà il recupero di un evento risalente alla fine del 1981. In quell'anno, il grafico e designer Vittorio Bongiorno, dopo ricerche nei quartieri storici della città nel tentativo di arrivare a un significato unico per ognuno dei 90 numeri, lanciò la prima tombola napoletana con i numeri in evidenza, i disegni che li raffigurano e il loro significato in 3 lingue: napoletano, italiano e inglese. Ora la Viviani con il suo ad, Flavio Calò, insieme con Bongiorno, intende sia recuperarne l'originale sia promuovere nuove tombole legate ai vari settori della società.