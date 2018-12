Gassmann, Napoli è esempio nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - ''In un Paese che ha così tante difficoltà ad aprirsi credo che Napoli possa insegnare tanto. E' giunto il momento di assumerla ad esempio nazionale per il suo atteggiamento pur nelle tante difficoltà che vive. Napoli è il posto giusto in cui stare in questo momento storico''. Lo ha detto Alessandro Gassmann in occasione della cerimonia che si è svolta a Palazzo San Giacomo durante la quale gli è stata conferita dal sindaco, Luigi de Magistris, la cittadinanza onoraria. L'attore, che ha dato il volto all'ispettore Lojacono nella serie 'I Bastardi di Pizzofalcone' tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni, ha sottolineato che ''Napoli è città dove tutto è vitale, umano, in cui tutto trasuda intimità.

Voi napoletani - ha aggiunto - non avete alcuna forma di privacy e temevo di non poter avere qui i miei momenti di pausa, i miei silenzi e invece qui ho assorbito energia perché voi non siete mai stanchi e passate questa energia a chi vi frequenta, che vi deriva dalla vostra straordinaria cultura''.