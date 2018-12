Cadavere su Domiziana,numerose ecchimosi

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Il corpo di un uomo, Antonio Maione, di 59 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato dai carabinieri in località Varcaturo, nel Comune di Giugliano, ai bordi della Domiziana. I militari hanno individuato il cadavere parzialmente coperto dall'erba incolta che cresce sul ciglio della strada; ad un primo esame del medico legale sono state riscontrate numerose ecchimosi in varie parti del corpo.

La salma è stata portata nell'Istituto di Medicina legale del II Policlinico di Napoli per l'autopsia.