In discoteca doppio ragazzi, sequestro

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Finisce sotto sequestro una discoteca in via dei Mille, a Napoli. Gli agenti della polizia municipale,e nell'ambito dei controlli per la movida, hanno riscontrato la presenza di 396 ragazzi a fronte dei 200 autorizzati. I vigili urbani hanno sospeso la serata e denunciato il gestore per mancato rispetto dei requisiti dell'agibilità e del certificato di prevenzione incendi. Già lo scorso inverno, lo stesso locale era stato posto sotto sequestro per gli stessi motivi. Sempre nella notte appena trascorsa, sotto il costone di Coroglio, i vigili urbani sono intervenuti in un locale per l'evidente sovraffollamento di un locale con moltissimi minorenni. Al loro arrivo, gli agenti, che hanno fatto fatica a entrare per la ressa all'ingresso, hanno riscontrato la presenza all'interno del locale di 298 ragazzi e il titolare è risultato completamente sprovvisto dei titoli autorizzativi per una serata danzante.