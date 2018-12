Studenti a Mit con soldi concerto Senato

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Una parte dell'incasso del tradizionale concerto di beneficenza in programma nell'aula del Senato domenica prossima servirà a finanziare il viaggio negli States dei ragazzi dell'Istituto Righi di Napoli, diretti a Boston, dove si giocheranno le loro carte al 'Zero Robotics' progetto promosso dal Mit. Lo ha annunciato il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a Napoli incontrando quattro dei cinque studenti napoletani, nella Cappella Pignatelli.

Quest'anno il concerto vedrà esibirsi l'orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta dal maestro Fabio Luisi con la partecipazione del soprano Ekaterina Bakanova. "Abbiamo deciso di aiutare i ragazzi - che avevano lanciato un appello per avere i soldi necessari per il viaggio negli States, ndr - perché pensiamo - ha detto il presidente Casellati - che i nostri cervelli debbano rimanere in Italia e affermarsi qui. I nostri talenti sono veramente ovunque e devono poter dimostrare le loro capacità professionali qui in Italia".