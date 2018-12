Natale:ecco l'albero fatto con 400 libri

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Quattrocento libri per un albero di Natale. È l'idea progettata e realizzata dagli studenti dell'Istituto comprensivo De Caro di Lancusi, in provincia di Salerno. A comporre lo speciale 'abete', alto due metri, enciclopedie, libri di narrativa, libri di scienze e di matematica, che hanno preso forma per creare un vero e proprio colorato "albero della cultura". Circa gli 800 gli studenti che frequentano l'istituto guidato dalla dirigente Lucia Melillo.(ANSA).