Napoli, 15/12 pranzo solidale della Cri

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - A Napoli, i volontari della Cri organizzano domani, sabato 15 dicembre, il Pranzo Solidale alla Basilica Santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore in Piazza del Carmine a partire dalle 13, "per almeno 250 persone vulnerabili e senza e saranno impiegati per l'evento circa 70 volontari Cri". Il pranzo è una vera e propria gara di solidarietà, che coinvolge imprenditori e personalità del territorio". Non solo solidarietà però, "ma anche impegno concreto sanitario a sostegno dei più deboli: negli stessi locali della Chiesa, sempre domani, il pranzo sarà, infatti, anticipato alle 11 dall'inaugurazione del punto di prima assistenza permanente gestito dai Volontari della Cri del Comitato di Napoli a disposizione dei bisognosi". L'impegno del Comitato è un impegno costante, come spiega il presidente Paolo Monorchio: "Siamo coinvolti nelle attività di assistenza e volontariato quali forme di aiuto tutto l'anno e siamo dunque costantemente accanto agli invisibili e a quelli che vengono definiti 'gli ultimi'".