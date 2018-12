Allan, ora in fondo a Europa League

(ANSA) NAPOLI, 14 DIC - "L'Europa League è una competizione importante, daremo il massimo per arrivare fino in fondo, è nelle nostre possibilità e vogliamo vincere qualcosa di importante". Lo ha detto Allan nel corso della presentazione del calendario ufficiale del Napoli.

Il centrocampista brasiliano ha sottolineato: "Faremo sempre di più per vincere qualcosa a Napoli e regalare una gioia e vivere emozioni che solo a Napoli si possono vivere. I tifosi ci sono sempre vicini e meritano una grande gioia. L'Europa League è una competizione prestigiosa, con tante squadre importanti, la affronteremo al massimo con impegno così come faremo con il campionato e la Coppa Italia".