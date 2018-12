Maratona pianistica chiude il Napoli jazz winter 2018

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Sabato 15 dicembre otto pianisti in concerto nel complesso di S.Lorenzo Maggiore a Napoli.

Una maratona pianistica per una rassegna che tiene vivo l'interesse per il jazz in Campania: è questo il senso del concerto che chiuderà l'edizione 2018 del Napoli Jazz Winter, manifestazione promossa e diretta da Michele Solipano.

Sabato 15 dicembre il Complesso Monumentale di S. Lorenzo Maggiore ospiterà "Otto pianisti in cerca d'autore", originale performance collettiva che vedrà esibirsi, appunto, otto tra i più noti pianisti napoletani. Armanda Desidery, Bruno Persico, Giosi Cincotti, Dino Massa, Lorenzo Hengeller, Sergio Esposito, Sergio Forlani e Mimmo Napolitano si alterneranno sul palco in duo pianistici di grande intensità. Al centro delle loro esibizioni ci saranno sì le loro composizioni ma in un continuo scambio di ruoli fra interpreti ed autori: un dialogo tra personalità musicali diverse attraverso il suono magico del pianoforte. Non mancherà, poi, una nota di ironia nel sorprendente brano finale che vedrà sul palco tutti i pianisti coinvolti. "Ho voluto chiudere l'edizione 2018 del Napoli Jazz Winter con un sincero omaggio ai musicisti partenopei" ha dichiarato Michele Solipano "Allo stesso tempo, però, spero che istituzioni e pubblico colgano il senso dell'operazione: la musica della nostra città ha bisogno di spazi e sostegno per poter crescere".