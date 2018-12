Giudice B: sette fermati per un turno

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Sono sette i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo gli incontri della 15/a giornata della Serie B di calcio. Si tratta di Balkovec (Verona), Costa e Volta (Benevento), Rosseti (Ascoli), Bentivoglio e Domizzi (Venezia), Cappelletti (Padova).

L'ammonizione con diffida ha raggiunto l'allenatore del Brescia, Eugenio Corini, "per essere entrato sul terreno di gioco di circa tre metri per contestare una decisione arbitrale.

Il medico della stessa squadra, Maurizio De Gasperi, è stato squalificato fino all'11 febbraio 2019 per aver messo una mano sul braccio del quarto ufficiale, spingendolo, mentre quest'ultimo lo richiamava per impedirgli di entrare in campo senza autorizzazione per soccorrere un giocatore.