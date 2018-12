Arte contemporanea, apre una galleria a Giugliano

Apre a Giugliano una nuova galleria d'arte contemporanea, promossa dall'associazione culturale Erre-Contemporary. L'inaugurazione si terrà il 14 dicembre alle ore 19.00, presso la Galleria Ciccarelli (Via Aviere Mario Pirozzi). Il progetto nasce dall'obiettivo del suo presidente, Raffaele Rega, e dei soci fondatori, di creare un luogo in cui fosse possibile, per tutti, visionare opere di arte contemporanea, in un contesto conviviale ed associativo, creando un format “ArtEvents”. L’obiettivo è quello di offrire, attraverso l’arte, una nuova e diversa chiave di lettura del mondo, l’impegno è quello di riuscirci sia con l’aiuto di artisti già affermati in ambito nazionale ed internazionale, sia con le nuove proposte del territorio. All’evento saranno presenti, con l’esclusiva esposizione di alcune tra le loro opere, artisti del panorama contemporaneo, tra cui: Paola Romano (http://www.arteromano.net): l’artista romana, utilizza la materia offrendo sensazioni quasi tridimensionali. La tela è il teatro di un contrasto e commistione tra colore e materia come in tutto il ciclo delle "Lune". Partecipa alla 53ª Biennale di Venezia ed espone tra l'altro al Cultural Center Teatro dell'opera di Hong Kong. Isabella Monari (http://www.isabellamonari.it): l’artista bolognese concretizza nelle sue opere l'idea di "socializzazione" attraverso l'incontro agnostico. Il legno fa da tela creando un continuo naturale che rende l'osservatore protagonista della scena. Espone alla 56ª Biennale di Venezia, al National Museum of Sport di Indianapolis e al Circolo degli Esteri di Roma. Antonia Di Giulio (http://antoniadigiulio.it): fin dai suoi primi lavori, che si ispirano al minimalismo, l'artista romana è alla ricerca del bianco su tele di grande formato. Negli anni novanta, Mario Schifano, la fotografa in abito settecentesco e Bonito Oliva la definisce "la duchessa di Valmont" della pittura italiana. Espone alla XXXI Biennale Nazionale d'arte Città di Milano, all'Art Addition the first Biennal of femme artist art di Stoccolma e dal 2018 al Circolo degli Esteri di Roma. Daniela Lupi (https://www.morraartstudio.it/artisti/lupi-daniela/):l'artista campana, descrive le emozioni attraverso la forza delle sue pennellate e la strategia della "sottrazione'. Leitmotiv è il colore blu che ha forza evocativa della sua terra e del Mediterraneo per esteso. Espone alla Domus Arte di Napoli, allo Studio Ikono di Milano e all'Expó Arte di Milano.