Libri: ecco 'Archeologia ferita'

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Con 'Archeologia ferita-lotta al traffico illecito e alla distruzione dei beni cultuali' nasce la Collana editoriale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli "Valorizzazione del Patrimonio culturale" diretta da Paolo Giulierini che è anche curatore del volume (pagine 256 - Editoriale Scientifica Napoli, 16 euro) insieme con Luisa Melillo e Daniela Savy (Università Federico II). Partiti dal lavoro svolto nel Seminario internazionale organizzato dal museo un anno fa in collaborazione con l'ateneo federiciano, giuristi, archeologi, storici, museologi, funzionari del MiBAC, del Mann e di Musei internazionali come l'Hermitage di San Pietroburgo e il Getty di Los Angeles, forze dell'ordine del Nucleo Tutela del patrimonio culturale e magistrati della Procura di Napoli, analizzano la normativa in vigore, nazionale, europea ed internazionale sulla circolazione dei beni culturali, sulla restituzione delle opera uscite illecitamente dai territori degli Stati e su profili penali e processual-penalistici.