Incidenti: coinvolto mezzo con tigri

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Un camion si è ribaltato nel pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino causando il blocco totale della circolazione per diverse ore.

L'incidente, avvenuto lungo la carreggiata Sud, nel tratto compreso tra Baronissi e Salerno, ha visto coinvolti due autoarticolati. Uno dei due, appartenente a un circo, trasportava tigri.

L'impatto non ha provocato feriti né tra le persone che si trovavano all'interno dei mezzi pesanti né tra gli animali trasportati. Gli agenti della Polizia Stradale di Eboli sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, mentre i vigili del fuoco, insieme col personale Anas, hanno impiegato diverse ore per liberare la carreggiata. Si sono formati alcuni chilometri di coda sia lungo il raccordo autostradale che nelle strade alternative.