Mattarella a Mignano Monte Lungo

(ANSA) - MIGNANO MONTE LUNGO (CASERTA), 8 DIC - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Sacrario Militare di Mignano Monte Lungo (Caserta), dove parteciperà alla cerimonia per il 75° anniversario della battaglia di Monte Lungo, combattuta nella seconda guerra mondiale durante la campagna d'Italia: una battaglia simbolo perché vide per la prima volta in azione, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il ricostituito esercito italiano. Mattarella è atterrato in elicottero; con lui il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

"I valori su cui si basa la nostra convivenza democratica, di cui oggi beneficiamo, non sono conquiste definitive, ma vanno continuamente vissuti e rafforzati", ha scritto Mattarella in un messaggio diffuso poco fa per l'anniversario della battaglia.

