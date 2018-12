Il Napoli travolge il Frosinone, 4-0

(ANSA) - NAPOLI, 8 DIC - Gli azzurri di Ancelotti travolgono il Frosinone 4-0 al San Paolo: a segno nel primo tempo Zielinski e Ounas, nella ripresa doppietta di Milik. Entusiasmo sugli spalti, il Napoli consolida il secondo posto in classifica e non perde terreno dalla Juve, che resta a +8. Un successo che carica la squadra in vista della trasferta Champions contro il Liverpool.