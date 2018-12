Immacolata, +10% transiti a Capodichino

(ANSA) - NAPOLI, 7 DIC - Da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre saranno circa 90mila i passeggeri in transito nell'aeroporto di Capodichino tra arrivi e partenze, ovvero circa 50mila sui voli internazionali e 40mila su quelli nazionali: queste le previsioni diffuse da Gesac, la società di gestione dello scalo.

Le destinazioni più gettonate sono sempre Londra, Parigi, Monaco, Barcellona e Madrid. Il ponte dell'Immacolata registra quest'anno un 10 per cento in più. L'incremento di traffico da gennaio a novembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, viene stimato intorno al 16 per cento. (ANSA).