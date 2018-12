Ucciso coltellate,fermo presunto omicida

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Un uomo di 31 anni, di origine polacca, muratore, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in un'operazione congiunta da Carabinieri e Polizia con l'accusa di aver ucciso il muratore 36enne incensurato, di origine ucraina, Iurii Busuiok, trovato cadavere la sera dell'1 dicembre in via Mario Pagano, a Napoli, dai carabinieri della stazione Stella.

Il 31enne polacco, R.L. le sue iniziali, è accusato di aver sferrato i fendenti di coltello mortali. L'uomo è stato fermato da personale della Squadra Mobile e dai Carabinieri della compagnia Stella: poi è stato lungamente interrogato alla presenza di due magistrati della Procura della Repubblica di Napoli. Al termine dell'interrogatorio e delle formalità conseguenti alla sua sottoposizione a fermo del pm, è stato condotto nel carcere di Poggioreale.