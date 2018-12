Tenta estorsione a ditta ambulanze,preso

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - Un latitante di 36 anni, Andrea Teano, ritenuto affiliato al clan Cimmino-Caiazzo del quartiere Vomero di Napoli, e' stato bloccato in una abitazione alla periferia di Napoli dai carabinieri del Comando provinciale e dell'aliquota di primo intervento del nucleo radiomobile, specializzata in interventi a rischio. Teano e' accusato di avere tentato di imporre un "pizzo" di 3mila euro al mese al titolare di una associazione che si occupa di trasporto di malati.

Il latitante, destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Dda, e' sfuggito a un blitz lo scorso 16 ottobre.

Gli investigatori lo hanno individuato, pedinato e catturato in un complesso popolare che si trova nel quartiere periferico Pianura di Napoli. In azione sono entrati anche il Nucleo cinofilo e un elicottero dell'arma: vistosi preclusa ogni via di fuga il latitante si e' arresto ai militari. (ANSA).