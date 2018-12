Di Maio,giusto fare pulci a mia famiglia

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Credo sia giustissimo fare le pulci anche ai familiari del vicepremier, non solo a lui, controllare fino all'ultimo dettaglio della famiglia. Però parliamo di un fatto di dieci anni fa: va bene che venga fuori la notizia, ho conosciuto cose di mio padre che non conoscevo e mi aiuterà nel rapporto con lui. La ditta di famiglia l'ho chiusa perché da un anno già non lavorava, l'abbiamo messa in liquidazione per questo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un forum all'ANSA.