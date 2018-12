A Napoli 'Rubens, Van Dyck, Ribera'

(ANSA) - NAPOLI, 5 DIC - Capolavori provenienti da musei nazionali e internazionali ritornano a Napoli: l'occasione è la mostra "Rubens, van Dyck, Ribera. La collezione di un principe", visitabile dal 6 dicembre al 7 aprile a Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo, a Napoli. Dipinti ricollocati negli ambienti del piano nobile dove originariamente trovavano posto. Perché i 36 capolavori in esposizione appartengono alle raccolte della famiglia Vandeneynden e di Gaspar de Roomer, mercanti e finanzieri fiamminghi attivi a Napoli per gran parte del Seicento. Da un rinnovato interesse sull'argomento, dovuto soprattutto alla presenza delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo nell'antica residenza di Jan e Ferdinando Vandeneynden, il palazzo oggi noto come Zevallos Stigliano, nasce questa mostra che offre l'occasione di riportare nel luogo dove a lungo furono custoditi molti dipinti che a loro appartennero.